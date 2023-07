Speciale energia: Russia, ministero Energia valuta creazione di un elenco degli esportatori di benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia russo sta valutando la creazione di un elenco degli esportatori di benzina come una delle misure volte a prevenire le esportazioni del mercato nero. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero dell'Energia di Mosca. "La creazione di un elenco di esportatori (di benzina) è solo una delle misure che vengono prese in considerazione. Il ministero dell'Energia lavorerà ulteriormente per reprimere le esportazioni del mercato nero", ha affermato il dicastero. Il quotidiano russo "Kommersant" ha riferito, citando una fonte, che il ministero dell'Energia sta discutendo una bozza di un documento sulla limitazione delle esportazioni di benzina. Si tratta di un elenco di raffinerie che sarebbero autorizzate a esportare i propri prodotti. (Rum)