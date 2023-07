Speciale energia: Algeria, al via appalto per mega progetto fotovoltaico da 2.000 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino Sonelgaz ha avviato ad Algeri la gara d'appalto per la realizzazione del maxi progetto per la produzione produzione di 2.000 megawatt (Mw) di energia solare. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro dell'Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, dell'amministratore delegato del Gruppo Sonelgaz, Mourad Adjal, e del direttore generale dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), Francesco La Camera. La commissione incaricata di questo compito ha aperto un totale di 90 offerte, mentre l'appalto ha attirato l'interesse di 140 candidati (sia individuali che in gruppo), tra cui 34 aziende algerine e 106 straniere, rappresentanti 20 Paesi. Il progetto da 2.000 Mw prevede la realizzazione di quindici centrali solari fotovoltaiche distribuite in dodici wilaya (prefetture), con una potenza unitaria variabile tra 80 e 220 Mw, nonché la realizzazione delle infrastrutture di collegamento alla rete di trasporto elettrico. (Res)