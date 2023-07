Speciale energia: Bangladesh-Nepal, colloquio Hasina-Dahal a margine vertice Fao, focus su connettività ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, in visita a Roma per partecipare al secondo vertice dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) sui sistemi alimentari (24-26 luglio), ha incontrato a margine dell’evento l’omologo del Nepal, Pushpa Kamal Dahal. l’incontro si è svolto nella sala dedicata a Sheikh Mujibur Rahman, padre del Bangladesh, inaugurata nel quartier generale dell’agenzia dell’Onu. Tra i temi centrali del colloquio ci sono stati la connettività e l’energia. Lo riferisce il quotidiano bengalese “The Daily Star”, citando il ministro degli Esteri, Abul Kalam Abdul Momen, che ha tenuto una conferenza stampa al termine. Secondo quanto riferito Hasina, ha offerto al Nepal, che non ha sbocco al mare, la possibilità di utilizzare il porto di Payra, di nuova costruzione, oltre a quelli di Chalna e Chittagong. Inoltre, Dacca è pronta a importare energia rinnovabile, in particolare energia idroelettrica generata in Nepal. (Inn)