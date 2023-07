Speciale energia: Cina-Sudafrica, Wang Yi, sì a rafforzamento cooperazione su economia digitale e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole rilanciare gli scambi con il Sudafrica a tutti i livelli, rafforzare la comunicazione nell'ambito della Nuova via della seta ed espandere la cooperazione nei settori dell’economia digitale, della protezione ambientale, della riduzione della povertà e dell’energia rinnovabile. Lo ha detto il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine del colloquio avuto a Johannesburg, in Sudafrica, con la ministra degli Esteri, Naledi Pandor, a margine del 13mo incontro dei consiglieri e degli Alti rappresentanti per la sicurezza nazionale dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). (Cip)