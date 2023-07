Speciale energia: Ucraina, Aiea, esplosivi trovati nel territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno scoperto degli esplosivi alla periferia della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, il cui messaggio è stato pubblicato sul sito dell'organizzazione. Il rapporto specifica che gli esperti dell'Aiea hanno trovato delle mine mentre stavano effettuando un pattugliamento lo scorso 23 luglio. Gli esplosivi si trovavano in una zona tra le recinzioni interne ed esterne, un'area a cui il personale della centrale non ha accesso. Grossi ha spiegato che il personale della centrale è stato informato dell'incidente, "e gli è stato detto che si trattava di una decisione militare, e in un'area controllata dai militari". "Tuttavia, avere questi esplosivi sul sito è incompatibile con gli standard di sicurezza dell'Aiea e (...) crea un'ulteriore pressione psicologica sul personale dell'impianto anche se, secondo le stime preliminari dell'Aiea (...), qualsiasi detonazione di queste mine non dovrebbe influenzare i sistemi di sicurezza nucleare del sito", ha concluso Grossi. (Kiu)