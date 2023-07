Speciale energia: Francia, ministra Transizione energetica, senza "scudo tariffario" costi in bolletta sarebbero raddoppiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo francese in questi ultimi mesi non avesse applicato lo "scudo tariffario" per contenere gli aumenti in bolletta, i costi dell'elettricità sarebbero aumentati del 100 per cento. Lo ha detto all'emittente televisiva "Rmc" la ministra francese della Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher. La scorsa settimana, l'esecutivo ha annunciato un aumento del 10 per cento. "Siamo stati assolutamente trasparenti su questo tema", ha detto la ministra. "Capisco fino a che punto l'aumento dell'energia e dei prodotti alimentari siano una preoccupazione dei francesi", ha poi aggiunto Pannier-Runacher, ricordando che la Francia è uno dei Paesi in Europa dove i costi energetici energetici sono tra i più bassi. (Frp)