Maltempo: Ghio (Pd), Musumeci venga a riferire in Aula

- Gli incendi in Sicilia "che lambiscono case e ospedali bloccando aeroporti e autostrade e il maltempo che sta investendo da ieri Lombardia, Veneto e il resto del Nord Italia, sono fenomeni che destano enorme apprensione. Siamo estremamente preoccupati per queste calamità naturali, conseguenza prevalentemente del cambiamento climatico che caratterizza i nostri tempi, che stanno devastando in queste ore il Paese. Si contano purtroppo alcune vittime, fra le quali una ragazza di 16 anni: come gruppo Pd esprimiamo il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza alle loro famiglie. Alla luce di una situazione davvero complessa che ha causato lutti, numerosi feriti, gravi danni alle abitazioni e caos nei trasporti chiediamo che il ministro della Protezione civile Musumeci venga in Aula a riferire sulla gestione di una emergenza così preoccupante per la gravità, per l'estensione e per le conseguenze che potrebbe ancora causare nel Paese". Lo ha affermato Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo dei deputati del Partito democratico, durante il suo intervento alla Camera. "Chiediamo a tutti i rappresentanti delle istituzioni che minimizzano o peggio negano l'evidenza dei cambiamenti climatici, di modificare la propria posizione e attivarsi subito per l'applicazione giusta delle misure di transizione ecologica necessarie al futuro del pianeta", ha concluso la parlamentare.(Rin)