Cinema: Mollicone (Fd'I), rilanceremo Centro sperimentale

- "Bene l'approvazione dell'emendamento da parte delle commissioni Lavoro e Affari costituzionali sulla trasformazione del Centro sperimentale di cinematografia". Lo dichiara il presidente della commissione Cultura della Camera e co-firmatario dell'emendamento al decreto legge Pa bis, Federico Mollicone. "Il Parlamento, che è sempre sovrano - continua il parlamentare -, ha ampliato l'organismo di amministrazione, colmando l'omissione fino ad oggi incomprensibile dell'università e dell'istruzione, ampliando anche le finalità del Centro fino all'interazione con i nuovi settori e le nuove tecnologie, come l'Intelligenza artificiale. Nessuna lottizzazione, ma vera valorizzazione del merito: ricordo che la precedente governance venne indicata dal ministro Franceschini. Dovremo revisionare i costi per gli studenti e vagliare i costi di gestione, garantendo un Centro sperimentale che possa formare professionalità competitive per l'audiovisivo nazionale, incentivando anche nelle scuole l'interesse per il cinema". (Rin)