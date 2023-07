Clima: Legambiente, spiagge e aree costiere in sofferenza, governo approvi Piano nazionale adattamento a cambiamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nodi da risolvere resta la scarsa trasparenza sull’affidamento in concessione e secondo il responsabile Turismo e Innovazione territoriale di Legambiente Sebastiano Veneri “l’affidamento delle concessioni balneari stabilito tramite bandi di gara non è più rinviabile. Occorre, infatti, dare seguito alle innumerevoli sentenze statali ed europee a riguardo altrimenti si arriverà presto a multe per il nostro Paese per violazione delle direttive europee”. Di fronte a questo quadro sono sette gli interventi che Legambiente chiede al governo presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni di mettere in campo: approvare in via definitiva il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e stanziare le risorse economiche per attuarlo, superare la logica dell’emergenza e degli interventi invasivi con opere rigide per la difesa delle coste dall’erosione, adottare misure di adattamento per ridurre il rischio di inondazioni nelle zone costiere affiancando anche sistemi di previsione e di allerta, per informare la popolazione interessata, oltre ad un serio ragionamento sulla delocalizzazione di abitazioni e sistemi produttivi dalle aree più ad alto rischio, approvare la legge sullo stop al consumo di suolo che il Paese aspetta da 11 anni, garantire il diritto alla libera e gratuita fruizione delle spiagge, definendo un quadro chiaro di obiettivi da rispettare, valido in tutta Italia, con almeno il 50 per cento delle spiagge in ogni Comune lasciato alla libera e gratuita fruizione e premiare la qualità dell’offerta nelle spiagge in concessione, ristabilire la legalità e fermare il cemento sulle spiagge e rilanciare a livello nazionale e locale la costruzione e l’adeguamento e/o la messa in regola dei sistemi fognari e di depurazione. (Com)