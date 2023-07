Maltempo: Majorino (Pd), vicinanza ai cari della ragazza scout e della signora a Lissone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale voglio esprimere vicinanza alle famiglie della ragazza scout e della signora a Lissone, che nelle ultime ventiquattro ore hanno perso la vita per i danni del maltempo". Ad affermarlo Pierfrancesco Majorino Capogruppo Pd in Consiglio regionale. "Lascia sgomenti come ormai i nubifragi sempre più violenti e le tempeste di vento causate dagli effetti devastanti del cambiamento climatico ci rendano insicuri nelle nostre case e durante le nostre attività", continua nella nota. "In tutta la Lombardia in questi ultimi giorni si è scatenato l'inferno climatico, siamo passati da temperature insostenibili a un mix micidiale di nubifragi, grandinate, trombe d'aria, che mai avevamo sperimentato in passato", sottolinea Majorino. "E in futuro, si stima, questi fenomeni, oggi eccezionali, diventeranno sempre più frequenti. Non c'è più tempo, dobbiamo ripensare il nostro modo di vivere e produrre per provare a mitigare gli effetti del cambiamento climatico in corso", ha concluso. (Com)