Corea del Nord: Cina conferma invio delegazione a Pyongyang giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha confermato l'invio di una delegazione d'alto livello in Corea del Nord, che sarà la prima a visitare il Paese dall'inizio della pandemia di Covid-19. Come spiegato dalla portavoce Mao Ning nella conferenza stampa odierna, la missione guidata da Li Hongzhong, esponente dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e vicepresidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, sarà a Pyongyang per prendere parte alla celebrazione del 70mo anniversario del Giorno della vittoria nella grande guerra di liberazione della patria. La delegazione cinese è stata inviata dal Comitato centrale del Partito del Lavoro di Corea. Il Giorno della vittoria è la festa nazionale che cade il 27 luglio e ricorda la firma dell'Accordo di armistizio coreano che portò al cessate il fuoco nella Guerra di Corea, combattuta dal 1950 al 1953.(Cip)