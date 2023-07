Francia: ministro Economia, abbasseremo tasse progressivamente fino a 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese abbasserà le tasse in modo progressivo fino al 2027. Lo ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire all'emittente radiotelevisiva "France info". "Abbiamo abbassato le tasse di più di 50 milioni di euro da quando Emmanuel Macron è presidente della Repubblica", ha detto il titolare di Bercy, spiegando che si tratta di uno sforzo "considerevole". "Ma nonostante questo, manteniamo un livello di prelievi obbligatori tra i più elevati dei Paesi sviluppati", ha aggiunto Le Maire. Il ministro ha poi evocato l'aumento del 10 per cento dei costi energetici in bolletta che scatterà dal primo agosto. "Abbiamo speso 40 miliardi di euro per abbassare la fattura dell'elettricità, non li recupereremo dalle tasche dei francesi", ha affermato il ministro.(Frp)