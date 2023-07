Russia-Sudafrica: Patrushev incontra ministro della presidenza Ntshavheni, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, ha avuto un incontro con il ministro della presidenza sudafricano, Khumbudzo Ntshavheni, al centro del quale è stato la questione di ulteriore cooperazione lungo le linee dei servizi segreti dei due Paesi. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio di sicurezza russo, secondo cui i colloqui si sono tenuti a Johannesburg, in Sudafrica, a margine di una riunione di alti rappresentanti degli Stati Brics responsabili per le questioni di sicurezza. "Una particolare attenzione è stata prestata alla cooperazione per reprimere il finanziamento di organizzazioni terroristiche ed estremiste", ha riferito l'organismo russo. (Rum)