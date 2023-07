Germania: indice Ifo clima imprese in calo a luglio a quota 87,3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice del clima delle imprese tedesche, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), ha sceso a luglio a quota 87,3 perdendo 1,3 punti da giugno. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che evidenza come si tratti del terzo declino consecutivo registrato dall'indicatore su base mensile. Secondo gli economisti, tre cali di fila rappresentano “un punto di svolta”. In media, gli analisti si aspettavano un declino minore a 88 punti. Il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, ha commentato: “La situazione dell'economia tedesca si sta facendo sempre più cupa”. La situazione attuale è stata giudicata significativamente peggiore dalle circa novemila aziende intervistate, mentre le prospettive future sono soltanto leggermente più deboli. Il clima si è offuscato in tutti i settori. Nell'edilizia, l'indicatore è sceso “al livello più basso dall'inizio del 2010”. (Geb)