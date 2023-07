Milano: Comune e Università Statale firmano protocollo per rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo impulso alla riorganizzazione e alla riqualificazione di Città Studi. Con una delibera approvata dalla Giunta comunale, il Comune di Milano definisce le linee di indirizzo del Protocollo di intesa con l'Università Statale di Milano, avente per oggetto la definizione degli impegni reciproci per l'attuazione del progetto di valorizzazione di Città Studi come hub di servizi universitari e di diritto allo studio, formazione terziaria, ricerca e innovazione. All'approvazione da parte della Giunta seguirà oggi il voto favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. Collocandosi nel quadro della riorganizzazione dell'Università degli Studi, e in raccordo con le trasformazioni in atto nel distretto MIND di Milano - dove entro l'anno partirà la costruzione del nuovo Campus che accoglierà oltre 20mila persone di cui 18mila studenti - il protocollo prevede la definizione di un piano di riutilizzo degli immobili non più funzionali alle esigenze universitarie, il mantenimento e la valorizzazione degli stessi immobili nell'ambito di Città Studi e il sostegno delle misure di diritto allo studio, attraverso la realizzazione di strutture destinate alle residenze per studenti e docenti. Un'operazione cui il Comune accorda la sussistenza dell'interesse pubblico. Il progetto di riqualificazione del quartiere prefigura uno scenario coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale, e della stessa Università Statale, di garantirne il mantenimento della vocazione universitaria. (segue) (Com)