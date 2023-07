Milano: Comune e Università Statale firmano protocollo per rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la parte di Città Studi interessata dalle attuali attività dell'Università Statale (su immobili di proprietà o concessioni demaniali), l'assetto futuro delle superfici vedrà la conservazione delle funzioni universitarie per il 75 per cento, e per il resto perlopiù la destinazione ad altre funzioni urbane, sempre connesse all'ambito universitario. La Statale conferma quindi la propria intenzione di mantenere un forte presidio a Città Studi, primo storico nucleo scientifico dell'Ateneo, in ferma coerenza con la prospettiva di sviluppo multipolare, al centro di tutti i suoi piani pluriennali. Il protocollo disegna un piano di riutilizzo degli immobili che attualmente ospitano le attività che verranno riorganizzate a MIND. Tutto questo oltre al Campus umanistico della Statale, che, come è noto, porterà a Città Studi le attività didattiche e scientifiche relative agli ambiti storico-artistici, della mediazione linguistica e culturale e di parte degli ambiti sociali e politici. "Un nuovo, importante passo avanti - ha dichiarato l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - per un'operazione cui stiamo lavorando da tempo e che nei prossimi anni porterà alla realizzazione di un tassello fondamentale per il riassetto dell'area MIND, senza per questo svuotare di persone e di senso l'ambito di Città Studi, che è e rimarrà a forte vocazione universitaria". Ha commentato il Rettore della Statale Elio Franzini: "Voglio ringraziare il Comune di Milano per il supporto che questo Protocollo garantisce alla valorizzazione di Città Studi. Il quartiere, primo nucleo storico della Statale, è e resterà un asset fondamentale della vita del nostro ateneo e del progetto di riorganizzazione nel quale siamo impegnati, che porta valore ad aree urbane diverse, integrando nuove sedi, funzioni e attività secondo uno schema multipolare". (Com)