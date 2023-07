Fvg: presidente Consiglio regionale, vicini a cittadini colpiti dal maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha espresso la vicinanza del Consiglio regionale ai cittadini colpiti dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione nelle ultime ore. "Abbiamo visto immagini devastanti, terribili, e sappiamo che ci sono comunità colpite in modo fortissimo, che già registrano danni ingenti". Bordin ha sottolineato "il momento difficile che vive il nostro territorio, colpito più volte dal maltempo negli ultimi giorni. Si tratta di una situazione nuova per la dinamica e per la gravità degli eventi, ma la nostra regione ha già affrontato altri momenti di grande difficoltà e sono certo che i cittadini, con l'aiuto delle istituzioni, saranno capaci di risollevarsi”. Bordin ha assicurato “l’assoluta disponibilità del Consiglio regionale ad adottare ogni misura utile a fronteggiare questa emergenza”. (Frt)