Russia-Bielorussia: Cremlino, Putin e Lukashenko hanno discusso di sicurezza

- Il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, si sono incontrati in Russia per discutere questioni di sicurezza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando nel corso di una conferenza stampa la recente visita di Lukashenko. "L'elenco dei principali argomenti all'ordine del giorno è stato stabilito dai leader stessi quando si sono incontrati inizialmente l'altro ieri a San Pietroburgo (...) Sono stati evidenziati i temi del gruppo Wagner, del partenariato commerciale ed economico, dello dell'Unione statale e della minaccia esterna ai confini dei nostri Paesi", ha detto Peskov. Il funzionario ha aggiunto che i due leader non stanno discutendo del raggiungimento di alcun accordo durante l'incontro. (Rum)