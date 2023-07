Golfo: al via operazione recupero greggio da petroliera Safer al largo dello Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate le operazioni di trasbordo per trasferire un milione di barili di greggio dalla petroliera Safer, situata al largo dello Yemen, con l’obiettivo di scongiurare una catastrofe ecologica nel Mar Rosso. Lo hanno riferito le Nazioni Unite in una nota, spiegando che “la complessa operazione è attualmente in corso nel mar Rosso, con lo scopo di trasferire un milione di barili su una nave sostitutiva” denominata Nautica. La compagnia incaricata del trasbordo è la Smit Salvage, che in precedenza aveva garantito al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo che il trasferimento del petrolio “può iniziare con un livello di rischio accettabile”, dal momento che l’imbarcazione “è completamente stabilizzata”. La Smit Salvage, nondimeno, ha dichiarato di aver messo a punto un piano di emergenza in caso di incidente, precisando che le operazioni di trasbordo avrebbero avuto la durata di due settimane. (segue) (Res)