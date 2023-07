Golfo: al via operazione recupero greggio da petroliera Safer al largo dello Yemen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La petroliera FSO Safer, infatti, utilizzata dal 1988 come piattaforma di stoccaggio galleggiante e attraccata dal 2015 a 4,8 miglia nautiche dal porto petrolifero di Ras Issa, nel governatorato yemenita di Hodeida, non riceve interventi di manutenzione da oltre otto anni, ossia da quando la milizia sciita degli Houthi ha preso il controllo della porzione di costa antistante. A maggio, una squadra di esperti internazionali aveva effettuato sopralluoghi e ispezioni a bordo della nave, avviando i preparativi per l’operazione. A giugno del 2021, l’organizzazione Greenpeace aveva lanciato l’allarme sulla possibilità che la petroliera Safer “esplodesse da un momento all’altro”, sollecitando un intervento delle Nazioni unite. Greenpeace, inoltre, aveva precisato che oltre alla corrosione della nave arrugginita, erano state trascurate le opere di manutenzione essenziali per gestire i gas esplosivi nei suoi serbatoi di stoccaggio. Da parte sua, l’Onu aveva avvertito che una fuoriuscita di petrolio avrebbe distrutto gli ecosistemi del Mar Rosso, bloccato l’industria della pesca e provocato la chiusura del porto di Hodeida, un’arteria vitale dello Yemen, per sei mesi. In caso di incendio nella nave, inoltre, tre milioni di persone a Hodeidah sarebbero state colpite da gas tossici e 1,7 milioni di persone avrebbero avuto bisogno di aiuti alimentari. Gli Houthi avevano richiesto un’ispezione immediata e la manutenzione della petroliera, ma l’Onu aveva risposto che sarebbe stata necessaria una valutazione imparziale prima che i lavori di manutenzione potessero iniziare in sicurezza. (Res)