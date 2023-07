Bulgaria-Italia: sassofonista Bearzatti al Festival internazionale del jazz di Varna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 luglio l’Istituto italiano di cultura in collaborazione con il Festival internazionale del jazz di Varna, in Bulgaria, presenta il concerto del sassofonista italiano Francesco Bearzatti, che si esibirà insieme a Danilo Gallo al basso e Stefano Tamborrino alla batteria. Lo riporta un comunicato dell’Ambasciata d’Italia a Sofia. Classe 1966, Francesco Bearzatti si diploma dapprima in clarinetto al conservatorio di Udine e successivamente approfondisce gli studi alla Jazz Mobile di New York con George Coleman. Tra le prime e più importanti esperienze formative vi è il disco “Live at vartan”, con la successiva tournée negli Stati Uniti, nel quale si ritrova a suonare con il batterista Ben Riley, storico partner di Thelonious Monk. Nel 1994, con Enrico Terragnoli alla chitarra e Zeno De Rossi alla batteria, costituisce il Kaiser Lupowitx Trio, formazione che si contraddistingue per una profonda spinta folk e influenze desunte dal klezmer e dalla musica indiana. Nel 2003 Francesco Bearzatti viene votato come miglior nuovo talento al referendum top jazz indetto dalla rivista specializzata “Musica jazz”. (segue) (Com)