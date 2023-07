Bulgaria-Italia: sassofonista Bearzatti al Festival internazionale del jazz di Varna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dello stesso referendum, nel 2009 il musicista vince il premio come “strumentista dell’anno nella sezione ance” e nel 2011 il titolo di miglior musicista europeo per l’Accademie Jazz Francaise. Nel 2010 il suo “x (Suite for malcolm)” viene premiato come miglior disco dell’anno nel top jazz e come miglior album da Jazzit Awards in Italia. Il suo ultimo album, “Post Atomic Zep”, uscito ad aprile 2023, su etichetta doKumenta Music e distribuzione a cura di Tag, si costituisce come un omaggio alla rock band dei Led Zeppelin. Il Festival internazionale del jazz di Varna è stato fondato nel 1992 su iniziativa del sassofonista e jazzista ucraino Anatoly Vapirov e si tiene ogni anno con la partecipazione di musicisti di fama mondiale provenienti dall'estero e dalla Bulgaria. Gli organizzatori principali del festival sono il comune di Varna e la Società del jazz di Varna. (Com)