Lombardia: Rota (Lombardia Migliore), la politica regionale manca di cultura digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La classe politica lombarda "non ha una cultura di open government e forse non ha nemmeno una cultura digitale. Su 2.338 emendamenti e 134 Ordini del Giorno presentati da maggioranza e minoranze, l'unica richiesta di mettere maggiori risorse sul portale Open data Lombardia, di mantenerlo aggiornato (adesso non lo è) e di continuare ad alimentarlo con nuovi set di dati arriva da noi. È il segnale di una grave disattenzione sul tema da parte di tutte le forze politiche" - ha dichiarato Ivan Rota di Lombardia Migliore. "L'open government è sinonimo di apertura e trasparenza ed è uno strumento importante per permettere ad associazioni, ricercatori, ai cittadini, e non solo agli addetti ai lavori, di avere accesso alle informazioni e ai dati prodotti dalla pubblica amministrazione e di poter monitorare anche come viene speso il denaro della collettività. Nella gestione dello stesso bilancio Regione Lombardia, però, si è fermata ai PDF che sono essenzialmente documenti digitali per la stampa. Anche le centinaia di tabelle contenute nelle più di 2mila pagine del bilancio e nelle più di 500 dell'assestamento non vengono fornite agli stessi consiglieri regionali in formato machine learning. Addirittura vengono trasformate in PDF anche le tabelle Excel. Eppure, la stessa Regione è tenuta a fornire i dati di bilancio in formato machine learning alla Ragioneria della Stato che poi li carica sul sito Open BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - I dati della finanza pubblica accessibili a tutti"- ha proseguito il consigliere Ivan Rota. "La Lombardia dovrebbe essere all'avanguardia nella transizione digitale e l'open data è fondamentale, anche in chiave di un'amministrazione trasparente e più accessibile ai cittadini. Per questo ci auguriamo che l'Ordine del Giorno che abbiamo presentato venga votato da tutte le forze politiche" - ha concluso Rota. (Com)