Ucraina: Commissione Ue eroga sesto pagamento assistenza macrofinanziaria da 1,5 miliardi

- La Commissione europea ha erogato la sesta tranche di 1,5 miliardi di euro di assistenza finanziaria, nel quadro del pacchetto di macroassistenza economica a Kiev che prevede l'esborso di 18 miliardi di euro nel corso del 2023. Lo ha annunciato nella conferenza stampa giornaliera di Bruxelles la portavoce della Commissione Ue per gli Affari economici e finanziari, Veerle Nuyts. "Finora l'Ucraina ha ricevuto 10,5 miliardi di euro nell'ambito di questo pacchetto. Il sostegno consentirà all'Ucraina di garantire la stabilità macroeconomica e di ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia nella sua guerra di aggressione. Il sostegno aiuterà l'Ucraina a continuare a pagare stipendi e pensioni e a mantenere in funzione servizi pubblici essenziali come ospedali e scuole", ha dichiarato Nuyts. "Il pagamento odierno arriva dopo che la Commissione ha constatato che l'Ucraina ha continuato a compiere progressi soddisfacenti nel rafforzamento dello Stato di diritto, nel potenziamento della stabilità finanziaria, nel miglioramento del funzionamento della rete di fornitura di gas e nella promozione di un migliore clima imprenditoriale", ha aggiunto. "Grazie a questi risultati, l'Ucraina riceverà altri due pagamenti mensili di 1,5 miliardi ciascuno, ad agosto e settembre", ha concluso la portavoce Ue. (Beb)