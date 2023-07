Governo: mozione M5s, salvaguardare onorabilità istituzioni Santanchè si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione "soggettiva del ministro del Turismo" Daniela Santanchè, "alla luce dei fatti emersi, risulterebbe sempre più incompatibile con la delicatezza degli incarichi ricoperti, non potendo l'Italia proseguire ad avere un governo i cui membri espongano il sistema Paese a situazioni perniciose derivanti dalla commistione di interessi pubblici e privati". E' quanto si legge nelle conclusioni della mozione di sfiducia del Movimento cinque stelle nei confronti del ministro del Turismo che sarà discussa domani nell'Aula del Senato. "E' imprescindibile che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate, nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di 'onorabilità' per coloro cui sono affidate funzioni pubbliche. Ne consegue - continua la mozione - la responsabilità politica anche del presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, dirige la politica generale del governo; visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al ministro del Turismo, senatrice Daniela Garnero Santanchè, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni". Voteranno a favore della mozione di sfiducia i gruppi parlamentari di Partito democratico e Alleanza verdi e sinistra. Se la maggioranza voterà compatta contro la mozione, il gruppo Azione-Italia viva ha dichiarato di volersi astenere, mentre, al momento, il gruppo Per le Autonomie ancora non ha preso una posizione.(Rin)