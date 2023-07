Mar Nero: Cremlino, dobbiamo impedire uso militare di rotte di consegna grano ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante impedire l'uso di rotte di consegna del grano ucraino per scopi militari. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che "la Russia deve impedirlo". "E' molto importante per noi che i diversi canali di approvvigionamento non siano utilizzati dal regime di Kiev per scopi militari, al fine di effettuare attacchi terroristici sul nostro territorio, e così via. Continueremo a contrastare questa dinamica", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)