Ucraina: von der Leyen, mentre Russia continua attacchi noi sosteniamo Kiev con 1,5 miliardi di euro

- Mentre la Russia continua gli attacchi contro l'Ucraina, l'Ue continua a sostenere Kiev. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando l'esborso di 1,5 miliardi di euro a Kiev come sesto pagamento dell'assistenza macrofinanziaria per il Paese di 18 miliardi di euro. "Condanno fermamente gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine di stoccaggio ed esportazione del grano. Mentre la Russia continua la sua guerra spietata, noi continuiamo a sostenere l'Ucraina. Oggi abbiamo versato altri 1,5 miliardi di euro per contribuire al funzionamento dello Stato e alla riparazione delle infrastrutture. Ne arriveranno altri", ha scritto von der Leyen in un messaggio su Twitter. (Beb)