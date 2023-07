Russia: Cremlino, Usa impediscono a molti Stati africani di partecipare al vertice di San Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi tutti i Paesi africani sono stati sottoposti a pressione da parte degli Stati Uniti e di altre nazioni occidentali per impedire il vertice Russia-Africa che si terrà dal 27 al 28 luglio a San Pietroburgo. E' quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Praticamente tutti gli Stati africani sono stati sottoposti a pressioni senza precedenti da parte degli Stati Uniti, le ambasciate francesi (...) e altre missioni occidentali che stanno cercando di contribuire con la loro parte a questi sforzi per impedire che questo vertice si svolga", ha detto Peskov nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che questa pressione dovrebbe essere "condannata". Il portavoce ha anche detto che il summit è importante in quanto darà l'opportunità di discutere l'iniziativa sul grano del Mar Nero e il sostegno della Russia all'Africa. (Rum)