Imprese: Lufthansa, ricorso contro sentenza Tribunale Ue su aiuti di Stato

- Il gruppo Lufthansa ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) contro la sentenza del Tribunale dell'Ue, che giudica illegittimi gli aiuti di Stato approvati dalla Commissione europea a favore dell'azienda. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che si tratta di nove miliardi di euro stanziati da Germania, Austria, Svizzera e Belgio per la società, controllata dall'omonima compagnia di bandiera tedesca . I sussidi vennero mobilitati per evitare il fallimento di Lufthansa a causa della crisi del coronavirus. Secondo il Tribunale dell'Ue, la Commissione europea ha compiuto “evidenti errori di valutazione” nell'approvazione degli aiuti di Stato per il gruppo, dichiarata nulla. L'esecutivo dell'Ue avrebbe dovuto controllare più attentamente se Lufthansa disponesse ancora di proprie garanzie per ottenere prestiti in maniera indipendente. Inoltre, la posizione di mercato dell'azienda nei singoli aeroporti non è stata verificata in maniera adeguata. Lufthansa ha interamente rimborsato le sovvenzioni nel 2022. (Geb)