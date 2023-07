Difesa: Aeronautica, neonato in imminente pericolo di vita trasportato da Cagliari a Linate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso ieri notte, intorno alle ore 1:30, il trasporto sanitario d'urgenza effettuato da un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare, decollato dall'aeroporto militare di Cagliari ed atterrato in quello di Linate (Mi), con a bordo un neonato di un giorno in imminente pericolo di vita. Lo ha riferito un comunicato dell’Aeronautica. La richiesta di un immediato trasferimento all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico-Policlinico di San Donato Milanese è stata avanzata dalla Prefettura di Cagliari alla Sala situazioni di Vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale. (segue) (Com)