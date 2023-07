Roma: in graduatoria per casa popolare 15.585 nuclei familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15.585 i nuclei familiari a Roma che al 31 dicembre del 2021 hanno fatto richiesta per un alloggio popolare. Oggi il Comune di Roma ha pubblicato la graduatoria che include anche le integrazioni al bando relative alle domande presentate al 31 dicembre 2022. Sono i numeri riferiti sui social network dall'Unione inquilini e confermati in occasione dell'avvio della discussione del piano casa in Assemblea capitolina, dall'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi. "Mentre oggi apriamo questa discussione accadono due fatti importanti in città: viene finalmente rogitato l'acquisto delle prime 120 case dell'Inps che contiamo di poter assegnare a chi ne ha diritto entro settembre e viene oggi pubblicato anche l'aggiornamento della graduatoria al 2021 - ha detto Zevi - con integrazioni al 2022. Il numero delle persone in graduatoria cresce, siamo oltre le 15 mila domande". (Rer)