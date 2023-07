Imprese: Elt Group ancora protagonista delle call europee sulla difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Elt Group riconferma il suo ruolo di protagonista in ambito europeo. La Commissione europea ha infatti selezionato nell'ambito dell'European Defence Funds (Edf) - Work Program 2022, nove progetti che vedono la partecipazione dell'azienda. Lo riferisce un comunicato, secondo cui Elt Group ha sempre creduto fortemente all'obiettivo posto dai progetti europei per lo sviluppo di capacità di difesa comuni con un continuo impegno sin dal loro inizio attraverso le iniziative Padr (Preliminary Actions Defence Research) e Edidp (European Defence Industrial Development Programs), propedeutici all'attuale fase Edf. In questo ambito ha portato le sue competenze maturate in anni di attività e consolidatesi attraverso i principali programmi della difesa quali Eurofighter Typhoon, Fremm, NH90, Legge Navale. Attualmente partecipa anche allo sviluppo del futuro caccia di sesta generazione Gcap. I progetti selezionati quest'anno comprendono attività di Ricerca e Sviluppo nei domini aereo, navale, terrestre, cyber e Spazio. In essi l'azienda fornisce il suo contributo grazie alla competenza e capacità di innovazione nell' Electromagnetic Spectrum Operations (Emso) e nel campo Cyber.