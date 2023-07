Imprese: Elt Group ancora protagonista delle call europee sulla difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, per il dominio Aereo, con i progetti React II, per la capacità di Airborne Electronic Attack quale follow-on del progetto Edidp 2019 e Fasett, nuovo aereo da trasporto per gli Stati membri Ue, Nel dominio Navale con i progetti E-Nacsos per la sorveglianza navale ed Euroguard per l’integrazione di tecnologie innovative in una Unità Navale sperimentale per operazioni costiere, mentre nel dominio Terrestre con il progetto Latacc per rafforzare la capacità collaborativa fra posti di commando, veicoli, soldati e assetti unmanned in conflitti ad alta intensità. Nel dominio Spazio, con il progetto Spider per una costellazione di satelliti per missioni Isr (Intelligence/Surveillance/Reconnaissance) militari con incluso payload Sigint e nel dominio Cyber con il progetto Newsroom mirato a superare le attuali limitazioni della cyber situational awareness (Csa). Infine, nel campo Tecnologico, con i progetti Tiresyas ed Epicure, rispettivamente per contrastare le minacce emergenti aumentando la resilienza dei sensori sviluppare e per l’assemblaggio e collaudo di semiconduttori in outsourcing (Osat) e sostenere i fornitori di tecnologia in Europa nel campo del packaging avanzato per le esigenze Della difesa. (Com)