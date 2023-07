Spagna: elezioni, Vox non potrà più presentare mozioni sfiducia o ricorsi incostituzionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita di 19 seggi alle elezioni di domenica scorsa in Spagna impedirà al partito sovranista spagnolo Vox di presentare mozioni di sfiducia o ricorsi all’incostituzionalità nel corso della prossima legislatura. Secondo l'articolo 32 della legge organica della Corte costituzionale, solo il presidente del governo, il difensore civico e 50 parlamentari - deputati o senatori - sono "legittimati a esercitare il ricorso di incostituzionalità". Il partito guidato da Santiago Abascal sarà anche escluso dalla possibilità di presentare mozioni di sfiducia da solo, poiché ciò richiede il consenso di 35 deputati, due in più di quelli che Vox avrà nella Camera bassa. Nel corso della scorsa legislatura, Vox ha presentato più di 40 ricorsi contro leggi del governo e due mozioni di sfiducia fallite contro Pedro Sanchez. Negli ultimi quattro anni, il partito sovranista ha portato davanti alla Corte costituzionale diverse leggi, come quella sull'aborto o sui transgender.(Spm)