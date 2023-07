Maltempo: Fontana, Lombardia chiederà stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia chiederà al governo lo Stato di emergenza per i danni provocati dal Maltempo. Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Il nubifragio che ha colpito la Lombardia questa notte penso possa ritenersi il più intenso da parecchi decenni - scrive Fontana - entro oggi formalizzeremo al Governo lo Stato di Emergenza. I danni subiti dallo sradicamento degli alberi, alle palazzine danneggiate, ai danni agricoli per la grandine, ammontano a centinaia di milioni di euro. Ringrazio i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, da giorni costantemente al lavoro per supportare i lombardi coinvolti". (Com)