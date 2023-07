Salario minimo: Gubitosa (M5s), da Salvini ennesima giravolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini un’ennesima giravolta sulla questione del salario minimo. Lo ha detto in una nota il deputato vicepresidente del Movimento cinque stelle Michele Gubitosa. “Ricordo che a gennaio 2018 diceva di voler introdurre un salario minimo garantito ‘come in Svizzera’, posizione ribadita nel programma elettorale della Lega in vista delle elezioni dello stesso anno – ha aggiunto -. Così come ricordo il Salvini che firmò il contratto di governo con il Movimento cinque stelle dove all'interno vi era, fra i punti qualificanti, anche l'approvazione di questa misura”. “Fa sorridere quando oggi dice che sul salario minimo la pensa come il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni – ha aggiunto -. Chissà se domani, visti i sondaggi sulla popolarità del salario minimo, tornerà nuovamente ad essere un suo fan. Povera Italia”, ha concluso Gubitosa. (Rin)