Roma: assessore Casa, entro fine anno pareggio tempi su graduatoria alloggi popolari

- Entro la fine dell'anno il Comune di Roma conta di pareggiare i tempi di aggiornamento della graduatoria per le assegnazioni degli alloggi popolari: equivale a dire che l'auspicio è quello di avere dal primo gennaio del 2024 una graduatoria costantemente aggiornata sulla fotografia reale delle necessità di alloggi popolari. Lo ha chiarito nel corso dell'Assemblea capitolina l'assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi. "Entro la fine dell'anno otterremo il pareggio tra graduatoria e tempi di aggiornamento della stessa, che non c'è mai stato prima d'ora", ha spiegato Zevi. "La discussione di oggi è urgente ma non perdiamo di vista l'obiettivo che è dare un tetto sopra la testa a migliaia di persone", ha aggiunto. (Rer)