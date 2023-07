﻿Imprese: collaborazione Newcleo-Fincantieri-Rina su studio fattibilità per propulsione navale nucleare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato di Rina, ha commentato: "Il miglioramento dell'efficienza del carburante e della progettazione delle navi sta già dando buoni risultati nel ridurre l'impatto dell'industria navale sull'ambiente. Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi fissati per questo settore, abbiamo bisogno di combustibili alternativi con un basso contenuto di carbonio dall'estrazione allo smaltimento. L'energia nucleare sarà una delle risposte a questi obiettivi. Inoltre, i reattori nucleari modulari di piccole dimensioni saranno la soluzione più efficiente per applicare l'energia nucleare alla propulsione navale civile. Siamo orgogliosi di collaborare con Newcleo e Fincantieri per rendere fattibile, il prima possibile, l'implementazione di reattori nucleari modulari di piccole dimensioni sulle navi". (Com)