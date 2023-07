Camerun: crollo palazzo a Douala, bilancio sale a 34 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 34 il numero dei morti in seguito al crollo di un edificio di quattro piani nella città di Douala, in Camerun. Lo rende noto in un comunicato il ministro dell'Edilizia abitativa e dello sviluppo urbano, Celestine Ketcha Courtes, che ha visitato il luogo dell'incidente. Sul posto stanno ancora lavorando squadre dei vigili del fuoco del Camerun, della Croce Rossa e di altri servizi di soccorso nel tentativo di recuperare i dispersi. Il governatore regionale, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, ha cercato di rassicurare le persone, dicendo che la situazione è sotto controllo e che le squadre di soccorso si assicureranno che nessuno rimanga sotto le macerie. Non si sa cosa abbia causato il crollo dell'edificio, situato nel quartiere Ange Raphael di Douala. Negli ultimi anni le autorità cittadine hanno demolito case ritenute a rischio di inondazioni o frane, ma l'isolato in cui si trovava l'edificio non era destinato alla demolizione. I crolli degli edifici non sono rari in Camerun. Nel 2016, sempre a Douala, il crollo di un palazzo fatiscente costruito abusivamente causò la morte di cinque persone. (Res)