Maltempo: Fontana, solidarietà popolazioni colpite, dobbiamo riflettere su questione climatica

- Alle popolazioni colpite in queste ore dal maltempo "esprimo solidarietà, la cosa ci rattrista moltissimo”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare. “Ciò che sta accadendo è sconcertante, è stata colpita anche la mia città e ci sono stati dei lutti”, ha aggiunto. “Vedere queste grandinate che distruggono così i nostri territori ci deve far riflettere in particolar modo sulla questione climatica”, ha spiegato Fontana. (Rin)