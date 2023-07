Maltempo: Musumeci, serve un impegno di spese per affrontare la tropicalizzazione che ha investito l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando ci si trova davanti a situazioni come quelle che si stanno verificando in queste ore, quando al nord la grandine invece di essere di un centimetro è di otto-nove centimetri, determinando danni assolutamente inimmaginabili, quando non puoi utilizzare le imbarcazioni per poter mettere in salvo i turisti e quando il vento non consente agli aerei di levarsi in volo per intervenire, è chiaro, quindi, che serve un nuovo approccio". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ad "Agorà" su Rai3. "Il mondo scientifico, il mondo tecnico, quello politico e delle professioni devono mettersi attorno a un tavolo per capire come affrontare questa tropicalizzazione che ormai ha investito l'Italia in maniera assolutamente inedita, e quindi serve un impegno di spese e di risorse, che mai è stato riservato per mettere in sicurezza il territorio italiano", ha aggiunto. (Rin)