Indonesia-Afghanistan: delegazione dei talebani ha visitato Giacarta

- Una delegazione "di medio livello" del governo talebano dell'Afghanistan ha visitato l'Indonesia questo mese per "migliorare le relazioni" tra Kabul e il più popoloso stato a maggioranza musulmana del mondo. Lo ha riferito al quotidiano "Nikkei" una fonte dei talebani. Secondo analisti menzionati dal quotidiano, la visita evidenzia il tentativo dei talebani di spezzare l'isolamento internazionale dell'Afghanistan, ottenere maggior riconoscimento e sollecitare investimenti stranieri a sostegno dell'economia del Paese, tra i più poveri al mondo. Secondo la fonte, la delegazione di medio livello ha fatto tappa anche in Malesia. Il portavoce del ministero degli Esteri indonesiano, Teuku Faizasyah, ha confermato che la delegazione è stata a Giacarta più di una settimana fa per "attività interne della loro missione", e ha precisato che i funzionari talebani non hanno incontrato la ministra degli Esteri Retno Marsudi. Il ministero degli Esteri della Malesia, invece, non ha commentato l'indiscrezione. (Git)