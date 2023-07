Infrastrutture: Salvini, 175 miliardi di investimenti nei prossimi anni per Fs e Anas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Solo Ferrovie dello Stato e Anas “nei prossimi anni investiranno 175 miliardi fra manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell’evento “L’Italia dei Sì. Progetti e Grandi Opere per il Paese”, rispondendo sul tema della prevenzione dei disastri naturali. Salvini ha aggiunto che “stiamo lavorando per recuperare 15.000 case popolari e per far ripartire i lavori per alcune dighe che sono fermi in alcuni anni da 40 anni”. (Rin)