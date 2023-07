India: Uttar Pradesh, arrestati 74 rohingya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India non è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite per i rifugiati del 1951 e ha mantenuto una posizione rigida anche riguardo alla crisi dei rohingya iniziata nel 2017. Il governo indiano, oltre a cercare di impedire la distribuzione dei rohingya sul territorio, ha rafforzato i controlli ai confini col Bangladesh per impedire ingressi irregolari, anche con barriere virtuali, con laser e sensori, sul tratto fluviale. Inoltre, nel 2018, l’India ha firmato col Myanmar il primo protocollo d’intesa intergovernativo per lo sviluppo dello Stato del Rakhine, epicentro delle violenze che hanno scatenato l’esodo, senza porre condizioni a Naypyidaw. Nello stesso 2018 ha effettuato i primi rimpatri dei rohingya espulsi. Nel 2019, nell’ambito di un caso riguardante le espulsioni, l’esecutivo ha spiegato in un affidavit alla Corte suprema di essere contrario a concedere lo status di rifugiato ai migranti della minoranza musulmana birmana, che considera una minaccia per la sicurezza nazionale. (Inn)