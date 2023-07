Maltempo: Atm, causa nubifragio di stanotte ritardi e deviazioni sulla rete di bus, tram e filobus, metro aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azienda Trasporti Milanesi comunica nel sito ufficiale che, a causa del nubifragio di questa notte e di conseguenti danni alla rete elettrica, ci sono forti ritardi e deviazioni sulla rete di bus, tram e filobus, mentre regolare è il funzionamento delle metropolitane. Infatti, "diversi punti della città e alcuni depositi sono ancora senza corrente, mentre gli alberi caduti e i detriti sulle strade stanno bloccando i normali percorsi delle linee", si legge nella comunicazione. Di seguito, i cambiamenti del servizio delle principali linee segnalati dall'azienda: tram 1, in servizio tra Roserio e Duomo (via Virgilio); tram 2, in servizio tra Negrelli e Porta Genova; tram 3, fa servizio tra Gratosoglio e piazza Abbiategrasso, tram 4, fa servizio con bus tra Niguarda Parco Nord e Maciachini. Tra Maciachini e Cairoli non c'è servizio; tram 5, non fa servizio; tram 7, fa servizio tra Precotto e Santa Monica; tram 9. Fa servizio con bus tra Porta Genova M2 e piazza 5 Giornate; tram 10 non fa servizio; tram 12, non fa servizio tra Duomo e viale Molise; tram 14, non fa servizio tra Porta Genova e Lorenteggio; tram 15, fa servizio con bus tra Rozzano e Gratosoglio. Fa servizio con tram tra Castelbarco e Gratosoglio; tram 16. Fa servizio con bus tra Segesta M5 e piazzale Baracca; tram 19, non fa servizio; tram 24, fa servizio con bus tra Vigentino e viale Ortles; tram 27, fa servizio con bus tra viale Ungheria e via Larga; tram 31, fa servizio regolare; tram 33, non fa servizio; bus 39 in direzione Pitteri, devia da Piola M2 a via Pacini/via Astolfo; bus 50 in entrambe le direzioni. Devia da via Lorenteggio/Inganni a via Lorenteggio/Primaticcio, bus 64 In entrambe le direzioni, devia da via Lorenteggio/Inganni a via Primaticcio /via Orchidee; filobus 92, fa servizio, filobus 90 e 91, sono in servizio.(Com)