Salario minimo: Silvestri (M5s) a Meloni, non ha sentito dibattito perché impegnata con blocca navale

- "Fa sorridere che Giorgia Meloni dica che c'è un'opposizione che ha scoperto il tema dei salari bassi e della precarietà solo di recente, evidentemente ha perso diversi anni dell'attività politica del nostro Paese perché troppo impegnata a elaborare idee straordinarie come il blocco navale". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5s. "La presidente del Consiglio ha davvero scarsa memoria e dovrebbe informarsi un po' di più prima di parlare con tanta leggerezza. La prima proposta di salario minimo del Movimento 5 stelle risale al 2013, semmai è lei ad aver scoperto oggi il tema. Per quel che ci riguarda conta alzare gli stipendi da fame di milioni di lavoratrici e lavoratori e per riuscirsi siamo disponibili a discutere con il governo, ma senza bluff", conclude. (Rin)