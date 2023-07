Torino: approvati gli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico e delle strisce blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato ieri in seduta serale l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale e delle strisce blu Gtt. Il documento è passato con 21 voti a favore e 2 contrari. Rispetto agli aumenti previsti in origine, grazie alla concertazione con il Movimento 5 stelle, il prezzo del biglietto Daily digitale è passato da 4 a 3,70 con un prezzo di partenza che era di 3 euro. Durante la discussione sia le opposizioni (tranne il Movimento 5 stelle) che il consigliere dei Radicali Silvio Viale hanno richiamato la possibilità di privatizzare in parte Gtt. Mentre dalla maggioranza sia la capogruppo del Partito Democratico Nadia Conticelli che la consigliera di Sinistra Ecologista Alice Ravinale hanno chiesto un "salto di qualità per il trasporto pubblico locale" e hanno rimandato al mittente la proposta di privatizzazione. Infine, il sindaco Lo Russo ha sottolineato che l'obiettivo è quello di rendere "al 2027 Gtt un'azienda solida". (Rpi)