Maltempo: Santanchè, giornata tragica, vicinanza alle vittime

- Quella di oggi è "una giornata tragica per la nostra Nazione, dilaniata per il maltempo da nord a sud". Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè che rivolge un pensiero "alle vittime di questi eventi" e "vicinanza a chi ha subito danni". "Un grazie particolare alle forze dell’ordine, alla protezione civile e ai vigili del fuoco - prosegue il ministro - per il lavoro straordinario che stanno facendo, alcuni rinunciando alle ferie. Grazie per il vostro impegno che è orgoglio per tutti noi”, conclude.(Rin)