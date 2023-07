Kazakhstan-Ue: Bruxelles potrebbe presto semplificare il regime di emissione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea potrebbe presto semplificare il regime di emissione dei visti ai cittadini del Kazakhstan. Lo riferiscono i media di quel Paese, che citano informazioni fornite dal ministero degli Esteri in merito alla 20ma sessione del Comitato di cooperazione Kazakhstan-Ue tenutosi lo scorso 20 maggio. Proprio lo scorso maggio, "il vicepremier e ministro degli Affari esteri Murat Nurtleu ha incontrato alti funzionari dell'Unione europea nel corso del suo viaggio di lavoro in Belgio. Le controparti hanno concordato di avviare consultazioni in merito al regime di facilitazione dei visti per i cittadini del Kazakhstan". Il Kazakhstan ha informato a sua volta Bruxelles di essere pronto ad avviare le consultazioni, ed è ora in attesa di una risposta in merito all'algoritmo e ai meccanismi di semplificazione. Ad oggi Astana negozia regimi di semplificazione dei visiti con più di 30 Paesi. (Res)