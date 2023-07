Spagna: Otegi (Bildu), contatti con socialisti per evitare governo "destra reazionaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito indipendentista basco Eh Bildu ha già avviato contatti con "qualcuno" del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), dopo le elezioni di domenica scorsa, per evitare un governo della "destra reazionaria" del Partito popolare (Pp) e Vox. Lo ha detto il coordinatore generale di Eh Bildu, Arnaldo Otegi, in un'intervista all’emittente "Radio Eusakadi", affermando di "non escludere" che i sei deputati della sua formazione votino a favore della possibile investitura di Pedro Sanchez "se necessario". "Se c'è una cosa che il popolo basco ha deciso questa domenica, al di là delle sigle politiche, è che non vuole un governo del Partito popolare e di Vox nello Stato spagnolo, perché siamo a favore dell'indipendenza e, finché non saremo indipendenti, continueremo a far parte dello Stato spagnolo", ha aggiunto il coordinatore generale di Eh Bildu. Per Otegi, anche la Catalogna "ha votato massicciamente" contro un governo di destra in Spagna e ha detto che dovrà essere Uniti per la Catalogna (JxCat), che al momento ha il potere di “far pendere la bilancia”, a decidere se sostenere o meno Sanchez.(Spm)